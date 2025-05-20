Юрист ответил, может ли доля за квартиру Седоковой в браке с Тиммой отойти сыну Яниса

Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры» юрист Илья Русяев поделился мнением по поводу шансов сына скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы от первого брака получить долю за квартиру, которую спортсмен купил во втором браке с певицей Анной Седоковой.

«Ситуация с квартирой, которую Янис Тимма и Анна Седокова приобрели в период брака, подпадает под нормы российского семейного и наследственного права. Согласно действующему законодательству, всё имущество, приобретённое супругами в браке на совместные средства, независимо от того, на кого оно зарегистрировано, считается совместной собственностью. Если квартира действительно была куплена во время брака, а развод оформлен после её продажи, половина вырученных от сделки средств подлежит отнесению к доле супруга Тиммы, — приводит слова Русяева News.ru.

Напомним, Яниса не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке которого был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить.

Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном: