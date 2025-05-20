Обозреватель в Сети опознал в звезде женской НБА погибшую дочь Коби Брайанта

Автор YouTube-канала Fittest Flat Earther разместил новое видео, которое назвал «Нашёл ли я Джиджи Брайант?»

Джианна Брайант – дочь легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта – скончалась вместе с отцом 26 января 2020 года в результате крушения вертолета недалеко от Лос-Анджелеса. В тот момент ей было 13 лет. Многие звали её Джиджи.

Автор канала Fittest Flat Earther высказал мнение, что звёздная баскетболистка Энджел Риз может быть Джианной. В настоявший момент Риз 23 года и она выступает за клуб женской НБА (WNBA) «Чикаго Скай».

Автор указал, что на многих фотографиях после смерти Джианну называют ангелом, что в английском языке тождественно имени Ривз. Также он обратил внимание на одну из видеозаписей, на которой видно, как Риз называет Шакила О’Нила «Дядя Шак», что ранее говорила и Джианна.

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