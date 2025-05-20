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Авторитетный врач из США высказался о Тейтуме, получившем разрыв ахиллова сухожилия

Авторитетный врач из США высказался о Тейтуме, получившем разрыв ахиллова сухожилия
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Профессор ортопедической хирургии Калифорнийского университета Нирав Пандья дал комментарий по поводу травмы лёгкого форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума. Спортсмен получил повреждение во время четвёртого матча второго раунда плей-офф НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Бостоном» (113:121). После падения на паркет Тейтум не смог самостоятельно покинуть площадку, ему потребовалась коляска. Позже ему диагностировала разрыв правого ахиллова сухожилия.

«Благодаря более совершенным хирургическим методам стало возможно проводить более раннюю реабилитацию. Всё больше спортсменов возвращаются после травм ахилла и выступают на высоком уровне», — приводит слова доктора The Sports Rush.

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