Миллер ответил, как «Локо» готовился к последней атаке «Зенита» в четвёртой четверти

Американский разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер высказался о шестом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Миллер ответил на вопрос по поводу последней атаки клуба из Санкт-Петербурга в четвёртой четверти менее чем за 20 секунд до сирены. «Локо» тогда выигрывал со счётом 75:74. За счёт удачных действий в обороне хозяева площадки сумели сдержать соперников и не позволили счёту измениться.

«Насколько было очевидно, что «Зенит» в последней атаке выведет на решающий бросок именно Дуэйна Бэйкона? Я думаю, вся арена понимала, что это будет Бэйкон. Он прекрасный игрок, MVP регулярного сезона. Так что во время тайм-аута «Зенита» мы готовились к тому, чтобы максимально затруднить Бэйкону бросок. Здорово, что Эй-Си [Антониус Кливленд] справился, да ещё и без фола. А когда мы выиграли подбор, оставалось просто вышвырнуть мяч куда подальше – об этом мы, кстати, тоже договорились во время тайм-аута», — приводит слова Миллера пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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