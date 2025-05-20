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Миллер ответил, как «Локо» готовился к последней атаке «Зенита» в четвёртой четверти

Миллер ответил, как «Локо» готовился к последней атаке «Зенита» в четвёртой четверти
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Американский разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер высказался о шестом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Миллер ответил на вопрос по поводу последней атаки клуба из Санкт-Петербурга в четвёртой четверти менее чем за 20 секунд до сирены. «Локо» тогда выигрывал со счётом 75:74. За счёт удачных действий в обороне хозяева площадки сумели сдержать соперников и не позволили счёту измениться.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2025, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
75 : 74
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Миллер - 28, Макколл - 20, Кливленд - 10, Елатонцев - 10, Мартюк - 4, Ищенко - 3, Темиров, Уэйли, Узинский, Квитковских, Дженкинс, Емченко
Зенит: Пойтресс - 23, Воронцевич - 10, Бэйкон - 9, Карасёв - 8, Жбанов - 8, Фрейзер - 6, Хантер - 6, Швед - 4, Щербенев, Захаров, Уайт, Рыжов

«Насколько было очевидно, что «Зенит» в последней атаке выведет на решающий бросок именно Дуэйна Бэйкона? Я думаю, вся арена понимала, что это будет Бэйкон. Он прекрасный игрок, MVP регулярного сезона. Так что во время тайм-аута «Зенита» мы готовились к тому, чтобы максимально затруднить Бэйкону бросок. Здорово, что Эй-Си [Антониус Кливленд] справился, да ещё и без фола. А когда мы выиграли подбор, оставалось просто вышвырнуть мяч куда подальше – об этом мы, кстати, тоже договорились во время тайм-аута», — приводит слова Миллера пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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