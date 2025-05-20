Фото: Антониус Кливленд сравнил Патрика Миллера с Леброном времён «Майами»

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Антониус Кливленд разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал коллаж из фото товарища по команде Патрика Миллера и лёгкого форварда Леброна Джеймса той поры, когда он выступал за «Майами Хит».

Фото: Скриншот

Напомним, вчера, 19 мая, «Локомотив-Кубань» в Краснодаре принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Команды встречались в рамках шестого матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Победу со счётом 75:74 одержали хозяева площадки. Счёт в серии стал 3-3. Следующая игра пройдёт 22 мая в Санкт-Петербурге. Победитель матча выйдет в финал турнира.

Леброн выступал за «Майами» с 2010 по 2014 год.

Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд за 35 секунд: