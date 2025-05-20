Авторитетный врач предупредил фанатов «Бостона» из-за разрыва ахилла Тейтума

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Профессор ортопедической хирургии Калифорнийского университета Нирав Пандья предупредил, что лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум по возвращении в строй может столкнуться с некоторой потерей продуктивности. Напомним, у спортсмена диагностирован разрыв правого ахиллова сухожилия.

«Мы действительно встречаем снижение производительности [особенно в первом сезоне] после разрыва ахиллова сухожилия», — приводит слова доктора The Sports Rush.

При этом специалист подчеркнул, что молодой возраст Тейтума (Джейсону сейчас 27 лет) и передовые технологии могут позволить спортсмену легче справиться с последствиями травмы.

Тейтум получил повреждение во время четвёртого матча второго раунда плей-офф НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Бостоном» (113:121). После падения на паркет Тейтум не смог самостоятельно покинуть площадку, ему потребовалась коляска.

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