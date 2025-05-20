Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Авторитетный врач предупредил фанатов «Бостона» из-за разрыва ахилла Тейтума

Авторитетный врач предупредил фанатов «Бостона» из-за разрыва ахилла Тейтума
Аудио-версия:
Комментарии

Профессор ортопедической хирургии Калифорнийского университета Нирав Пандья предупредил, что лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум по возвращении в строй может столкнуться с некоторой потерей продуктивности. Напомним, у спортсмена диагностирован разрыв правого ахиллова сухожилия.

«Мы действительно встречаем снижение производительности [особенно в первом сезоне] после разрыва ахиллова сухожилия», — приводит слова доктора The Sports Rush.

При этом специалист подчеркнул, что молодой возраст Тейтума (Джейсону сейчас 27 лет) и передовые технологии могут позволить спортсмену легче справиться с последствиями травмы.

Тейтум получил повреждение во время четвёртого матча второго раунда плей-офф НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Бостоном» (113:121). После падения на паркет Тейтум не смог самостоятельно покинуть площадку, ему потребовалась коляска.

Материалы по теме
Полный шок. Чемпионы НБА лишились суперзвезды и балансируют на грани вылета из плей-офф
Видео
Полный шок. Чемпионы НБА лишились суперзвезды и балансируют на грани вылета из плей-офф

Дончич, Тейтум, Банкеро и Уильямсон в туре Jordan Brand в Китае:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android