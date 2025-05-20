Названы исторические достижения Йокича в НБА, оформленные им в сезоне-2024/2025

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич отметился рядом достижений в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые за всю историю североамериканской лиги не покорялись никому.

Серб стал первым игроком в истории НБА, сумевшим набрать за матч как минимум 30 очков, 20 подборов и 20 передач. Также Никола в сезоне-2024/2025 оформил трипл-дабл, набрав при этом 61 очко. Ранее ни один игрок НБА не становился автором трипл-дабла с таким количеством набранных очков. Кроме того, Йокич уверенно лидирует в нынешнем сезоне по числу трипл-даблов (34) – у его ближайшего преследователя Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс» их 11. Наконец, серб стал первым игроком в НБА среди тех, кто не выступал на позиции разыгрывающего, оформившим в среднем за матч трипл-дабл по итогам регулярного сезона.

Напомним, сезон для «Денвера» уже завершён. Команда уступила «Оклахома-Сити Тандер» во втором раунде.

Йокич играет с дочерью перед шестым матчем с «Оклахомой»: