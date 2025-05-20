Агент Станислав Рыжов оценил шансы «Зенита» и «Локо» в решающем матче 1/2 финала ЕЛ

Известный баскетбольный агент Станислав Рыжов поделился мнением о предстоящем седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 22 мая в Санкт-Петербурге. В настоящий момент счёт в серии 3-3. Победитель седьмой игры выйдет в финал турнира.

«Без лишней дипломатии, считаю, что шансы равны, поясню почему. «Зенит», безусловно, мощнее по составу и с таким ростером считался безусловным фаворитом всего сезона на бумаге, и то, что полуфинальная серия дошла до седьмого матча, уже сенсация и огромная заслуга боевым и моральным качествам «Локомотива». И вот поэтому перед седьмым матчем полагаю, что у «Локо», в свою очередь, небольшое психологическое преимущество, что им удалось уже три раза победить сильнейшую команду Единой лиги ВТБ после рекордной победной серии «Зенита»! Конечно, на стороне петербуржцев будет поддержка болельщиков, но у «Локомотива» ростер помоложе, поэтому, суммируя все упомянутые факторы, считаю шансы равными!» — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».

Достижения сборных России по баскетболу: