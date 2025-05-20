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Агент Станислав Рыжов оценил шансы «Зенита» и «Локо» в решающем матче 1/2 финала ЕЛ

Агент Станислав Рыжов оценил шансы «Зенита» и «Локо» в решающем матче 1/2 финала ЕЛ
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Известный баскетбольный агент Станислав Рыжов поделился мнением о предстоящем седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 22 мая в Санкт-Петербурге. В настоящий момент счёт в серии 3-3. Победитель седьмой игры выйдет в финал турнира.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Без лишней дипломатии, считаю, что шансы равны, поясню почему. «Зенит», безусловно, мощнее по составу и с таким ростером считался безусловным фаворитом всего сезона на бумаге, и то, что полуфинальная серия дошла до седьмого матча, уже сенсация и огромная заслуга боевым и моральным качествам «Локомотива». И вот поэтому перед седьмым матчем полагаю, что у «Локо», в свою очередь, небольшое психологическое преимущество, что им удалось уже три раза победить сильнейшую команду Единой лиги ВТБ после рекордной победной серии «Зенита»! Конечно, на стороне петербуржцев будет поддержка болельщиков, но у «Локомотива» ростер помоложе, поэтому, суммируя все упомянутые факторы, считаю шансы равными!» — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».

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