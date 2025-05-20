Агент Рыжов назвал проблемы «Зенита» и «Локо» перед решающим матчем 1/2 финала ЕЛ

Известный баскетбольный агент Станислав Рыжов поделился мнением о слабых сторонах «Зенита» и «Локомотива-Кубань» перед седьмым матчем команд в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Игра запланирована на 22 мая в Санкт-Петербурге. В настоящий момент счёт в серии 3-3. Победитель седьмой игры выйдет в финал турнира, где встретится с московским ЦСКА. Ранее армейцы в четырёх матчах победили казанский УНИКС.

Какие проблемы можно выделить у обоих коллективов? Начну с «Зенита» — это, конечно, индивидуальная защита. Всем специалистам очевидно, что «Локомотив» избрал простую, но работающую тактику: избегать сложных взаимодействий, а иногда вообще даже простых пик-н-роллов, а просто агрессивно вскрывать один на один тех игроков «Зенита», которых тренерский штаб «Локо» обозначил как «слабые звенья». Отсюда, кстати, и перевес фолов в сторону краснодарцев в матчах, где им это удаётся, — если ты уступаешь в скорости, физической силе или желании в защите, то выход только один — фолить. Полагаю, что единственным выходом у Паскуаля остается защита по системе «смена все со всеми».

У «Локомотива» главная проблема — это реализация свободных и штрафных бросков. Причины должны быть известны тренерскому штабу, нам, зрителям, остаётся только гадать – это психология, физическая усталость, хотя со стороны не кажется, что игроки «Локо» измотаны, ведь промахов полно и в первой половине или просто «бросок не идёт», такое бывает и без объективных причин в баскетболе. Посмотрим, как скажется давление седьмого матча и гостевых трибун на проценте попадания», — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».

Ислам Махачев играет в баскетбол: