Леброн Джеймс прокомментировал своё состояние в преддверии решения по контракту

40-летний американский игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции форварда, дал комментарий по поводу своего состояния после полученной травмы левого колена.

Джеймс получил растяжение передней коллатеральной связки во время плей-офф перед окончанием сезона «Лейкерс».

«Моё состояние становится лучше. Намного лучше, чем в прошлый раз, когда мы говорили», — приводит слова Джеймса The Sporting News.

Стоит отметить, что информации по поводу завершения карьеры Леброна Джеймса или же его участия в сезоне-2025/2026 пока не поступало.