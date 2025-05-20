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Эксперт уверен, что «Лейкерс» обменяют Ривза предстоящим летом

Эксперт уверен, что «Лейкерс» обменяют Ривза предстоящим летом
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Известный североамериканский журналист и создатель медийной компании The Ringer Билл Симмонс считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» обменяет защитника Остина Ривза.

«Когда Ривз станет частью обмена этим летом, а он станет, то, что «Даллас» не смог заполучить его в ходе этого обмена, будет казаться ещё хуже из-за того, «Лейкерс» получат за Ривза взамен», — приводит слова Симмонса Sports Illustrated.

По итогам регулярного чемпионата сезона-2024/2025 «Лейкерс» заняли третье место в Западной конференции, одержав 50 побед при 32 поражениях. В первом раунде плей-офф североамериканской лиги команда из Лос-Анджелеса уступила «Миннесоте Тимбервулвз».

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