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Андрей Ватутин: мы бы хотели полностью вернуться в европейскую баскетбольную семью

Андрей Ватутин: мы бы хотели полностью вернуться в европейскую баскетбольную семью
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Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин высказался по поводу отстранения российских клубов от участия в европейских турнирах, что, по его мнению, лишь повысило уровень Единой лиги ВТБ.

«В идеальном мире мы бы хотели полностью вернуться в европейскую баскетбольную семью. Я убеждён, что в текущей ситуации с отстранением нет победителей — все стороны проиграли. Хотелось бы, чтобы возобладал здравый смысл, а не политика.

В то же время любая проблема — это не только трудность, но и возможность. Единая лига смогла использовать момент, беспрецедентно повысив уровень турнира, который теперь вызывает интерес и в Европе.

В целом мы хотим продолжать победные традиции ЦСКА и радовать наших болельщиков. Среди локальных целей — строительство новой арены на месте снесённого УСК ЦСКА», — сказал Ватутин на YouTube-канале Backdoor Podcast.

Напомним, российские команды не принимают участия в европейских турнирах с 2022 года из-за антироссийских санкций.

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