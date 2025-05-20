Лонзо Болл поблагодарил «Чикаго» за поддержку в период травмы

Разыгрывающий защитник «Чикаго Буллз» Лонзо Болл поблагодарил команду за поддержку в период травмы.

«Крайне важно, чтобы у тебя был хороший клуб, который поддержит тебя и позволит вылечиться. Спасибо «Чикаго» за это. Когда я проходил через это, многие команды могли бы просто отказаться от меня и сказать: «Ну и ладно». Но команды была со мной до конца. Когда за тобой стоит хорошая команда, безусловно, это очень помогает», — сказал Болл в интервью Straight to Cam.

Лонзо Болл выступает за «Чикаго» с августа 2021 года, до этого баскетболист в течение двух лет играл в «Нью-Орлеан Пеликанс». Первым клубом Лонзо в НБА был «Лос-Анджелес Лейкерс», цвета которого он защищал в сезонах-2017/2018 и 2018/2019.

В минувшем сезоне Лонзо Болл принял участие в 35 матчах, его средние показатели за игру составляют 7,6 очка, 3,4 подбора, 3,3 ассиста и 1,3 перехвата при среднем игровом времени 22.12.