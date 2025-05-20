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Виктор Вембаньяма показал актуальную физическую форму

Виктор Вембаньяма показал актуальную физическую форму
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21-летний звёздный французский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Виктор Вембаньяма, представляющий клуб «Сан-Антонио Спёрс» на позициях тяжёлого форварда и центрового, опубликовал фото на своей странице в социальных сетях, где продемонстрировал свою актуальную физическую форму.

Виктор Вембаньяма

Виктор Вембаньяма

Фото: Из личного архива Виктора Вембаньямы

Напомним, Вембаньяма в сезоне-2024/2025 североамериканской лиги принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 24,3 очка.

В феврале у звёздного баскетболиста обнаружили тромбоз вен правого плеча. Он проходил курс реабилитационного лечения, полностью сосредоточившись на подготовке в новому сезону. «Спёрс» по итогам регулярного чемпионата заняли 13-е место в Западной конференции, одержав 34 победы при 48 поражениях.

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