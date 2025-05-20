Партнёр Йокича по сборной вспомнил, как они отправляли его в McDonalds во время Олимпиады

Сербский центровой Мирослав Радулица рассказал забавную историю о пребывании звезды Национальной баскетбольной ассоциации Николы Йокича в расположении национальной команды на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

«К несчастью для него, он был самым молодым в команде. На Олимпиаде мы отправили его в McDonalds, потому что еда в олимпийской деревне была отвратительной. Поэтому мы выбрали что-то ещё более трагическое, но в то же время более вкусное. И там были огромные очереди», — приводит слова Радулицы BasketNews.

Напомним, Йокич отметился рядом достижений в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые за всю историю североамериканской лиги не покорялись никому.