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Партнёр Йокича по сборной вспомнил, как они отправляли его в McDonalds во время Олимпиады

Партнёр Йокича по сборной вспомнил, как они отправляли его в McDonalds во время Олимпиады
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Сербский центровой Мирослав Радулица рассказал забавную историю о пребывании звезды Национальной баскетбольной ассоциации Николы Йокича в расположении национальной команды на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

«К несчастью для него, он был самым молодым в команде. На Олимпиаде мы отправили его в McDonalds, потому что еда в олимпийской деревне была отвратительной. Поэтому мы выбрали что-то ещё более трагическое, но в то же время более вкусное. И там были огромные очереди», — приводит слова Радулицы BasketNews.

Напомним, Йокич отметился рядом достижений в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые за всю историю североамериканской лиги не покорялись никому.

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Новости. Баскетбол
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