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Леброн Джеймс назвал необычную причину поражения «Бостона» в серии с «Никс»

Леброн Джеймс назвал необычную причину поражения «Бостона» в серии с «Никс»
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40-летний американский игрок, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий в команде «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции форварда, поделился мнением о причинах поражения «Бостон Селтикс» в серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс».

«Иногда им становится немного скучно из-за того, насколько они великолепны», — приводит слова Леброна Джеймса Sports Illustrated.

Команды провели шесть матчей, в четырёх из которых «Нью-Йорк» взял верх. Таким образом, «Никс» обеспечили себе место в финале Восточной конференции.

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