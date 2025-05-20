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«Такой подход не работает». Уэйд раскритиковал Батлера

«Такой подход не работает». Уэйд раскритиковал Батлера
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуэйн Уэйд заявил, что ему не понравилось, как сыграл в плей-офф 35-летний шестикратный участник Матча всех звёзд лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» американец Джимми Батлер.

«Мне не понравилось его отношение к игре. Джимми очень ориентирован на пас. Он хочет, чтобы его партнёры по команде получали мяч и проявляли себя. Но в этот момент такой подход не работает. Нужно брать игру на себя. Джимми не смотрел на кольцо, и я видел это раньше. Я видел это, когда он выступал в «Майами». Именно поэтому, когда Пэт Райли заявил, что не хочет продлевать с Джимми контракт, дело было не только в травмах», — сказал Уэйд в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, «воины» закончили борьбу в плей-офф, уступив «Миннесоте Тимбервулвз» во втором раунде (1-4 в серии).

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