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Эксперт назвал лучшего игрока плей-офф НБА

Эксперт назвал лучшего игрока плей-офф НБА
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Известный американский журналист и эксперт Стивен Эй Смит высказался о разыгрывающем защитнике, лидере «Нью-Йорк Никс» Джейлене Брансоне.

«Джейлен Брансон, безусловно, лучший игрок в плей-офф. Да, Шей Гилджес-Александер скоро станет MVP, лучшим игроком. Но лучший игрок в этом розыгрыше плей-офф — Джейлен Брансон. Он лучший игрок на протяжении последних трёх плей-офф. Самый результативный игрок, набирающий в среднем 30 очков за матч. Единственный человек, который способен затмить величие, свидетелями которого мы являемся, – это Энтони Эдвардс», — заявил Стивен Эй Смит в эфире First Take.

Противостояние между «Нью-Йорком» и «Индианой» в финале Восточной конференции начнётся в ночь на 22 мая.

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