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В НБА назвали символические пятёрки лучших новичков сезона-2024/2025

В НБА назвали символические пятёрки лучших новичков сезона-2024/2025
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На официальном сайте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) были опубликованы составы сборных лучших новичков по итогам регулярного сезона-2024/2025.

В первую команду вошли:

  • Стефон Касл («Сан-Антонио Спёрс).
  • Зак Иди (Мемфис Гриззлиз).
  • Закари Рисашер («Атланта Хоукс»).
  • Александр Сарр («Вашингтон Уизардс»).
  • Джейлен Уэллс (Мемфис Гриззлиз).

Во вторую сборную попали:

  • Матас Бузелис («Чикаго Буллз»).
  • Карлтон Каррингтон («Вашингтон Уизардс»).
  • Донован Клингэн («Портленд Трэйл Блэйзерс»).
  • Ив Мисси («Нью-Орлеан Пеликанс»).
  • Кел'эл Уэр («Майами Хит»).
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