В НБА назвали символические пятёрки лучших новичков сезона-2024/2025

На официальном сайте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) были опубликованы составы сборных лучших новичков по итогам регулярного сезона-2024/2025.

В первую команду вошли:

Стефон Касл («Сан-Антонио Спёрс).

Зак Иди (Мемфис Гриззлиз).

Закари Рисашер («Атланта Хоукс»).

Александр Сарр («Вашингтон Уизардс»).

Джейлен Уэллс (Мемфис Гриззлиз).

Во вторую сборную попали:

Матас Бузелис («Чикаго Буллз»).

Карлтон Каррингтон («Вашингтон Уизардс»).

Донован Клингэн («Портленд Трэйл Блэйзерс»).

Ив Мисси («Нью-Орлеан Пеликанс»).

Кел'эл Уэр («Майами Хит»).

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