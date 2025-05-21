В НБА назвали символические пятёрки лучших новичков сезона-2024/2025
На официальном сайте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) были опубликованы составы сборных лучших новичков по итогам регулярного сезона-2024/2025.
В первую команду вошли:
- Стефон Касл («Сан-Антонио Спёрс).
- Зак Иди (Мемфис Гриззлиз).
- Закари Рисашер («Атланта Хоукс»).
- Александр Сарр («Вашингтон Уизардс»).
- Джейлен Уэллс (Мемфис Гриззлиз).
Во вторую сборную попали:
- Матас Бузелис («Чикаго Буллз»).
- Карлтон Каррингтон («Вашингтон Уизардс»).
- Донован Клингэн («Портленд Трэйл Блэйзерс»).
- Ив Мисси («Нью-Орлеан Пеликанс»).
- Кел'эл Уэр («Майами Хит»).
Реакция «Далласа» на право выбора первого номера на драфте НБА:
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