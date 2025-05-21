«Оклахома» победила «Миннесоту» в первом полуфинале плей-офф НБА, Шей набрал 31 очко

В ночь с 20 на 21 мая мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился первый матч 1/2 финала плей-офф НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Миннесота Тимбервулвз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 114:88 и вышли вперёд в серии — 1-0.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету канадского баскетболиста 31 очко, пять подборов и девять передач.

У «Миннесоты» самым результативным стал Джулиус Рэндл, набравший 28 очков. В активе Энтони Эдвардса 18 очков и девять подборов.

Вторая игра серии пройдёт в Оклахома-Сити в ночь с 22 на 23 мая мск.