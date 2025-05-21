Бывший тренер Йокича и «Денвера» Мэлоун назвал Шея Гилджес-Александера MVP

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Сегодня, 21 мая, завершился первый матч в рамках финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Миннесоту Тимбервулвз». Игра закончилась со счётом 114:88 в пользу домашней команды.

Примечательно, что после завершения встречи в телеэфире появился Майк Мэлоун — экс главный тренер «Денвер Наггетс» и Николы Йокича, которого уволили незадолго до старта плей-офф. Мэлоун, в свою очередь, высоко оценил игру защитника «Оклахомы» Шея Гилджес-Александера.

«Шей Гилджес-Александер наглядно показал, почему он — MVP», — сказал Мэлоун.

Стоит отметить, что как Йокич, так и Шей Гилджес-Александер входят в число главных претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) этого сезона.

Майк Мэлоун отдал Йокичу мяч, которым он установил рекорд: