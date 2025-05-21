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Бывший тренер Йокича и «Денвера» Мэлоун назвал Шея Гилджес-Александера MVP

Бывший тренер Йокича и «Денвера» Мэлоун назвал Шея Гилджес-Александера MVP
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Сегодня, 21 мая, завершился первый матч в рамках финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Миннесоту Тимбервулвз». Игра закончилась со счётом 114:88 в пользу домашней команды.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2025, среда. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
114 : 88
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 19, Холмгрен - 15, Хартенштайн - 12, Карузо - 9, Уильямс - 8, Джо - 7, Дорт - 5, Джонс - 3, Уоллес - 3, Уиггинс - 2, Уильямс, Дженг, Митчелл
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 28, Эдвардс - 18, Дивинченцо - 9, Александер-Уолкер - 8, Макдэниелс - 7, Конли - 7, Рид - 4, Кларк - 3, Шеннон - 2, Гобер - 2, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Миллер, Гарза

Примечательно, что после завершения встречи в телеэфире появился Майк Мэлоун — экс главный тренер «Денвер Наггетс» и Николы Йокича, которого уволили незадолго до старта плей-офф. Мэлоун, в свою очередь, высоко оценил игру защитника «Оклахомы» Шея Гилджес-Александера.

«Шей Гилджес-Александер наглядно показал, почему он — MVP», — сказал Мэлоун.

Стоит отметить, что как Йокич, так и Шей Гилджес-Александер входят в число главных претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) этого сезона.

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Майк Мэлоун отдал Йокичу мяч, которым он установил рекорд:

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