Результаты игрового дня плей-офф НБА 21 мая

В ночь с 20 на 21 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялась одна встреча серии 1/2 финала плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её итоговым результатом.

Все результаты игрового дня НБА 21 мая

«Оклахома-Сити Тандер» — «Миннесота Тимбервулвз» — 114:88 (счёт в серии 1-0).

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 31 очко, пять подборов и девять ассистов.

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