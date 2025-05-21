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Результаты игрового дня плей-офф НБА 21 мая

Результаты игрового дня плей-офф НБА 21 мая
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В ночь с 20 на 21 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялась одна встреча серии 1/2 финала плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её итоговым результатом.

Все результаты игрового дня НБА 21 мая

«Оклахома-Сити Тандер» — «Миннесота Тимбервулвз» — 114:88 (счёт в серии 1-0).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2025, среда. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
114 : 88
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 19, Холмгрен - 15, Хартенштайн - 12, Карузо - 9, Уильямс - 8, Джо - 7, Дорт - 5, Джонс - 3, Уоллес - 3, Уиггинс - 2, Уильямс, Дженг, Митчелл
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 28, Эдвардс - 18, Дивинченцо - 9, Александер-Уолкер - 8, Макдэниелс - 7, Конли - 7, Рид - 4, Кларк - 3, Шеннон - 2, Гобер - 2, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Миллер, Гарза

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 31 очко, пять подборов и девять ассистов.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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