«Сейчас всё чаще». Ван Эксель назвал причину, по которой игроки НБА получают разрыв ахилла

Бывший игрок НБА Ник Ван Эксель поделился мнением о причинах, по которым выступающие сейчас баскетболисты получают серьёзные травмы. Ранее разрыв ахиллова сухожилия получил лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум. До этого аналогичную травму получил разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард.

«На протяжении многих лет случались разрывы ахиллова сухожилия. Но сейчас, как мне кажется, они случаются чаще, и я думаю, что это как-то связано с этими чёртовыми кроссовками с низким берцем, которые носят игроки в наши дни», — написал Ван Эксель на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме Авторитетный врач предупредил фанатов «Бостона» из-за разрыва ахилла Тейтума

Главные новости дня: