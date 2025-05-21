Фанаты в Китае заплатили более $ 300 за возможность встретиться с игроком НБА — NetsDaily

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселл собрал большое число поклонников по время тура по Китаю. В Поднебесную игрок НБА отправился в рамках продвижения своей новой линейки кроссовок.

Расселл посетил четыре города за семь дней: Куньмин, Пекин, Чаншу и Гонконг. Как отмечает NetsDaily, в столице Китая болельщики платили 2299 юаней (около $ 320) за возможность задать Д'Анджело вопрос, сделать селфи и получить автограф.

Фанаты в Китае пришли на встречу с Д'Анджело Расселлом:

Напомним, нынешний сезон НБА Расселл начинал в «Лос-Анджелес Лейкерс», после чего был обменян в «Бруклин». После перехода в «Нетс» принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 12,9 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 5,6 передачи.