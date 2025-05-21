Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фанаты в Китае заплатили более $ 300 за возможность встретиться с игроком НБА — NetsDaily

Фанаты в Китае заплатили более $ 300 за возможность встретиться с игроком НБА — NetsDaily
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселл собрал большое число поклонников по время тура по Китаю. В Поднебесную игрок НБА отправился в рамках продвижения своей новой линейки кроссовок.

Расселл посетил четыре города за семь дней: Куньмин, Пекин, Чаншу и Гонконг. Как отмечает NetsDaily, в столице Китая болельщики платили 2299 юаней (около $ 320) за возможность задать Д'Анджело вопрос, сделать селфи и получить автограф.

Фанаты в Китае пришли на встречу с Д'Анджело Расселлом:

Напомним, нынешний сезон НБА Расселл начинал в «Лос-Анджелес Лейкерс», после чего был обменян в «Бруклин». После перехода в «Нетс» принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 12,9 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 5,6 передачи.

Материалы по теме
«Бостон» — не династия в НБА. Леброн Джеймс дал короткий, но беспощадный ответ
«Бостон» — не династия в НБА. Леброн Джеймс дал короткий, но беспощадный ответ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android