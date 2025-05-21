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Никита Курбанов пропустит финал Единой лиги. Форвард ЦСКА перенёс операцию

Никита Курбанов пропустит финал Единой лиги. Форвард ЦСКА перенёс операцию
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Лёгкий форвард ЦСКА Никита Курбанов пропустит финальную серию Единой лиги ВТБ. Как информирует пресс-служба красно-синих, игрок перенёс операцию по поводу перелома одной из костей кисти правой руки.

Спортсмен получил травму в первой четверти четвёртого матча полуфинальной серии с казанским УНИКСом. По возвращении в Москву Никита прошёл медосмотр, в результате которого было установлено, что у него перелом. Отмечается, что сроки восстановления будут определяться по результатам промежуточных исследований.

Напомним, в финале Единой лиги ЦСКА сыграет с «Зенитом», либо с «Локомотивом-Кубань». Решающую игру эти команду проведут завтра, 22 мая, в Санкт-Петербурге.

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