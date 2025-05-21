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Чемпион НБА назвал команду, против которой судьи действуют предвзято

Чемпион НБА назвал команду, против которой судьи действуют предвзято
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Член Зала славы, чемпион НБА — 2006 Гэри Пэйтон-старший выразил уверенность, что судьи предвзяты по отношению к «Голден Стэйт Уорриорз».

«Стефен Карри ни на кого не жалуется. Хотя, будучи суперзвездой, он мог бы пойти к судьям и поговорить с ними. Им не нравятся «Уорриорз». Дрэймонд Грин делает то, чего они не любят. Поэтому судьи предвзяты против них», — сказал Пэйтон на канале NO VULTURES в YouTube.

Напомним, «Голден Стэйт» уже закончил выступление в плей-офф НБА нынешнего сезона. Во втором раунде команда встречалась с «Миннесотой Тимбервулвз» и уступила в серии со счётом 1-4.

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