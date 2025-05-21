Эксперт объяснил, почему Влад Голдин может подойти «Лос-Анджелес Лейкерс»

Обозреватель Silverscreenandroll Джейкоб Руд высказал мнение, что российский центровой Владислав Голдин мог бы подойти клубу «Лос-Анджелес Лейкерс».

«В составе «Лейкерс» нет большей дыры, чем на позиции центрового. Естественно, в таком случае было бы разумно выбрать кого-то из игроков на этой позиции. Голдин провёл пять лет в колледже и в прошлом сезоне в среднем за матч набирал 16,6 очка и делал семь подборов. При росте семь футов и один дюйм и весе 250 фунтов он является традиционным центровым», — написал Руд.

С 2020 по 2025 год Владислав выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Голдин представлял команды Техасского технологического университета (Texas Tech), Флоридский атлантический университет (Florida Atlantic) и Мичиганского университета (Michigan Wolverines).

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