Артём Клименко продлил контракт с «Автодором»

Воспитанник «Автодора» Артём Клименко продлил контракт с командой. Об этом информирует пресс-служба саратовцев. Новое соглашение с 31-летним центровым рассчитано на один сезон.

«Рады, что ты с нами, Артём», — говорится в сообщении «Автодора».

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Клименко принял участие в 33 матчах, в которых в среднем набирал 3,8 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 0,6 передачи. «Автодор» вышел в четвертьфинал турнира, где встречался с УНИКСом. Победу в серии со счётом 3-0 одержал казанский клуб.

Ранее «Чемпионат» оценил результат саратовской команды в сезоне-2024/2025.

Ислам Махачев играет в баскетбол: