Видео: Никита Курбанов посетил базу ЦСКА после операции на руке

Лёгкий форвард ЦСКА Никита Курбанов прибыл на базу команды после операции на руке. Соответствующим видео поделилась пресс-служба армейцев. Напомним, спортсмен получил перелом одной из костей кисти правой руки, из-за чего пропустит финальную серию Единой лиги ВТБ.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале ЦСКА.

В настоящий момент Никите 38 лет. В нынешнем сезоне Единой лиги форвард принял участие в 49 матчах, в которых в среднем набирал 3,5 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 1,3 передачи.

В финальной серии Единой лиги ЦСКА встретится с «Зенитом», либо с «Локомотивом-Кубань». Решающую игру эти команды проведут завтра, 22 мая, в Санкт-Петербурге.