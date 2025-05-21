«Не нужны мне её кровавые деньги». Отец погибшего Тиммы сделал заявление о Седоковой

Райтис Тимма, отец скончавшегося баскетболиста Яниса Тиммы, сделал заявление о финансовых средствах, на которые претендует его внук. Райтис считает, что сын Яниса от первого брака должен получить часть денег, которые были нажиты баскетболистом во втором браке с певицей Анной Седоковой. Речь идёт о средствах от продажи квартиры.

«Ни мне, ни маме Яниса не нужны её кровавые деньги, но у нас есть внук — всё, что осталось от сына. Ему эти деньги необходимы», — приводят слова Райтиса «Известия».

По словам отца Яниса, адвокаты в настоящий момент определяют сумму выплаты. Тимма скончался в декабре прошлого года в Москве.

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: