Гэри Пэйтон-старший назвал нынешних баскетболистов, которые смогли бы играть в его эпоху

Член Зала славы, чемпион НБА 2006 года Гэри Пэйтон-старший поделился мнением о нынешних игроках североамериканской лиги, которые были бы успешны в его эпоху. В НБА Пэйтон-старший выступал с 1990 по 2007 год.

«Джру Холидэй смог бы. Леброн Джеймс сыграл бы действительно хорошо в нашу эпоху из-за своих габаритов. Дрэймонд Грин мог бы играть в нашу эпоху. Я бы с удовольствием посмотрел, как Дрэймонд действует против Чарльза Баркли. Полагаю, Кевин Дюрант мог бы играть в нашу эпоху», — сказал Пэйтон-старший на канале NO VULTURES в YouTube.

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