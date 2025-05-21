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Эксперт назвал слабые стороны Егора Дёмина перед драфтом НБА

Эксперт назвал слабые стороны Егора Дёмина перед драфтом НБА
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Эксперт портала Last Word On Sports обратил внимание на игровые навыки, которые следует улучшить российскому баскетболисту Егору Дёмину. Напомним, спортсмен принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года.

«Прежде всего Дёмин не показал себя как угроза в плане набора очков. Хотя его бросок стал лучше, это всё ещё важная область, в которой ему нужно добиться прогресса. Кроме того, у него случаются потери, что тоже является проблемой – в среднем 2,9 за матч. Ещё одна область для улучшения — защита. Хотя он способен читать передачи соперников, в целом он может испытывать трудности в защите. Кроме того, его могут оттолкнуть более габаритные форварды. Учитывая его физические данные, габариты и чувство игры, универсальность в обороне присутствует, но ему всё ещё нужно время, чтобы полностью реализовать свой потенциал при игре в защите», — говорится в материале.

В этом году драфт НБА состоится в ночь с 25 на 26 июня.

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