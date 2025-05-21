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The Athletic раскрыл, какой игрок станет MVP в этом сезоне НБА, указав дату анонса

The Athletic раскрыл, какой игрок станет MVP в этом сезоне НБА, указав дату анонса
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Сегодня, 21 мая, Национальная баскетбольная ассоциации (НБА) может объявить имя спортсмена, которому достанется приз самому ценному игроку регулярного чемпионата (MVP). Об этом, ссылаясь на свои источники, информирует издание The Athletic. Ожидается, что объявление может последовать до начала игрового дня – в ночь с 21 на 22 мая мск встретятся «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс».

Кроме того, отмечается, что с высокой долей вероятности приз достанется разыгрывающему «Оклахома-Сити Тандер» Шею Гилджес-Александеру.

«Источники в лиге сообщают, что НБА, как ожидается, наконец объявит имя обладателя награды MVP в среду, и это будет настоящим шоком, если трофей имени Майкла Джордана получит не Гилджес-Александер», — говорится в сообщении издания.

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