Джейсон Галлахер: Лука Дончич начал всё с чистого листа

Спортивный продюсер Джейсон Галлахер поделился подробностями относительно разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича. По словам Галлахера, словенский баскетболист изменил свой профессиональный подход. Ранее Дончича неоднократно критиковали за физическую форму, указывая на лишний вес.

«Слышал от людей, которые обычно говорят искренне, что Лука начал всё с чистого листа. Он начал заново и настроен изменить в себе многое», — сказал Галлахер на канале The Dumb Zone в YouTube.

Напомним, «Лейкерс» закончили борьбу в плей-офф нынешнего сезона НБА, уступив в первом раунде «Миннесоте Тимбервулвз» (1-4 в серии).

Лука Дончич поработал кассиром в Далласе: