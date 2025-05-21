«Реал» и «Барселона» могут закрыть молодёжные академии. Названа причина — Marca

Испанские клубы «Реал» и «Барселона» рассматривают возможность закрытия своих молодёжных академий. Об этом информирует Marca. По сведениям источника, поводом для этого стал увеличивающийся интерес молодых игроков к Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), где они могут зарабатывать большие деньги за счёт NIL-контрактов.

«Исторически сложилось так, что два великих гранда испанского баскетбола видели, как их звёзды уезжали в НБА. Теперь они видят, как их молодые таланты летят в NCAA», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что руководство команд не устраивает то, что оно вкладывает в игроков ресурсы, в том числе финансовые, а потом не имеет возможности что-либо поделать с их переходом в NCAA.

Бросковая тренировка Дёмина на драфт-комбайне НБА: