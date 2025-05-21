Marca: в завершившемся сезоне NCAA контракт Дёмина был сопоставим с окладом звезды «Реала»

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин в завершившемся сезоне Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) благодаря NIL-контракту заработал сумму, сопоставимую с окладом двукратного чемпиона Евролиги аргентинского разыгрывающего мадридского «Реала» Факундо Кампаццо. Об этом информирует Marca.

Контракт аргентинского защитника Факундо Кампаццо в «Реале» – € 9 млн за три года.

Завершившийся сезон Национальной ассоциации студенческого спорта был дебютным для Дёмина. По его окончании Егор принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года. В этом году мероприятие состоится в ночь с 25 на 26 июня.

Егор Дёмин эффектно забил сверху на просмотре скаутов НБА: