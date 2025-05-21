Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Marca: в завершившемся сезоне NCAA контракт Дёмина был сопоставим с окладом звезды «Реала»

Marca: в завершившемся сезоне NCAA контракт Дёмина был сопоставим с окладом звезды «Реала»
Комментарии

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин в завершившемся сезоне Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) благодаря NIL-контракту заработал сумму, сопоставимую с окладом двукратного чемпиона Евролиги аргентинского разыгрывающего мадридского «Реала» Факундо Кампаццо. Об этом информирует Marca.

Контракт аргентинского защитника Факундо Кампаццо в «Реале» – € 9 млн за три года.

Завершившийся сезон Национальной ассоциации студенческого спорта был дебютным для Дёмина. По его окончании Егор принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года. В этом году мероприятие состоится в ночь с 25 на 26 июня.

Материалы по теме
Россиянину Егору Дёмину нашли аналоги в НБА. Но насколько такие сравнения адекватны?
Россиянину Егору Дёмину нашли аналоги в НБА. Но насколько такие сравнения адекватны?

Егор Дёмин эффектно забил сверху на просмотре скаутов НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android