Тай Джером получит новое предложение от «Кливленда»

Разыгрывающий защитник «Кливленда» Тай Джером, который станет свободным агентом по окончании сезона-2024/2025, получит от команды новое предложение. Клуб заинтересован в том, чтобы Джером оставался в их составе как минимум в течение ближайших нескольких лет. Об этом сообщает ESPN.

Напомним, «Кливленд» вылетел из плей-офф на стадии 1/4 финала, уступив по встречам 4-1 «Индиане Пэйсерс», а до этого они заняли первое место в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Восточной конференции.

Стоит отметить, что Тай за текущий сезон заработал в составе «Кливленда» $ 2,6 млн. Суммы гонораров будущего предложения от команды Джерому пока не афишируются.