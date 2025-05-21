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Тай Джером получит новое предложение от «Кливленда»

Тай Джером получит новое предложение от «Кливленда»
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Разыгрывающий защитник «Кливленда» Тай Джером, который станет свободным агентом по окончании сезона-2024/2025, получит от команды новое предложение. Клуб заинтересован в том, чтобы Джером оставался в их составе как минимум в течение ближайших нескольких лет. Об этом сообщает ESPN.

Напомним, «Кливленд» вылетел из плей-офф на стадии 1/4 финала, уступив по встречам 4-1 «Индиане Пэйсерс», а до этого они заняли первое место в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Восточной конференции.

Стоит отметить, что Тай за текущий сезон заработал в составе «Кливленда» $ 2,6 млн. Суммы гонораров будущего предложения от команды Джерому пока не афишируются.

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