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Паскуаль поделился ожиданиями от решающего матча серии с «Локомотивом-Кубань»

Паскуаль поделился ожиданиями от решающего матча серии с «Локомотивом-Кубань»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от седьмого и решающего матча серии 1/2 финала Единой лиги с «Локомотивом-Кубань». Игра запланирована на 22 мая в Санкт-Петербурге. В настоящий момент счёт в серии 3-3.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Седьмая игра с «Локо» — это большой финал серии. Ждём всех болельщиков на арене. Мы заслужили право сыграть этот решающий матч дома благодаря тому, как выступили в регулярном сезоне. Нам нужно избавиться от всех негативных эмоций, которые остались после четвёртой и шестой игр.

Нужно сосредоточиться на том, что в наших силах. После просмотра последней встречи стало совершенно ясно, что некоторые вещи находятся вне нашего контроля. Но нужно обратить особое внимание на то, что мы можем сделать лучше, и выиграть завтрашний матч», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

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