«Неприятный момент». Станислав Ерёмин высказался о травме форварда ЦСКА — Курбанова

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин дал комментарий по поводу травмы одного из лидеров московского ЦСКА, 38-летнего форварда Никиты Курбанова, который в ближайшее время не сможет помочь своей команде, которую ожидает финальная серия матчей плей-офф Единой лиги.

«Курбанов — настоящий армеец, он один из лидеров своей команды. В последнее время, несмотря на возраст, очень неплохо играл в защите по лидерам [соперников]. Конечно, заменить его найдут кем: скамейка у ЦСКА достаточно длинная. Однако для ротации игроков это далеко не приятный момент.

Курбанов может играть как с не очень высокими баскетболистами, так и с очень: он всё‑таки парень мощный. Я внимательно следил за его игрой: действовал он не очень агрессивно и полезно. Мало того, что Курбанов часто начинал матчи в старте, но и вообще в ротации игры у него важная роль», — приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».

Напомним, в финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА встретится с победителем пары «Зенит»/«Локомотив‑Кубань». На текущий момент счёт личных встреч между ними на стадии полуфинала — 3-3.