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Инсайдер назвал планы «Филадельфии» относительно Пола Джорджа и Джоэла Эмбиида

Инсайдер назвал планы «Филадельфии» относительно Пола Джорджа и Джоэла Эмбиида
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Известный инсайдер Джейк Фишер рассказал, что руководство «Филадельфии Сиксерс» не собирается расставаться со своим дуэтом ведущих игроков Джоэлом Эмбиидом и Полом Джорджем в связи с драфтом.

«Не ждите, что этот дуэт распадётся. Источники сообщают, что недавние сообщения о том, что «Филадельфия» будет изучать рынок обмена Джорджа в связи с драфтом, неверно истолкованы. Это может случиться, только если Джордж сам попросит о сделке», — приводит слова инсайдера Джейка Фишера портал NBA Central.

В сезоне-2024/2025 «Филадельфия» заняла 13-е место в Восточной конференции.

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