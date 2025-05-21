«Лысая башка, дай пирожка». Тимофей Мозгов рассказал о своём первом прозвище в школе

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» россиянин Тимофей Мозгов рассказал о том, каким было его первое прозвище в школе.

«Лысая башка, дай пирожка. Я в школу как-то пришёл. Ну как стригли раньше, подстригли и подстригли. Ну и всё, Лысая башка. Ну, вообще, наверное, Мозг моё прозвище было, ну, сколько я себя помню. Ну а какое ещё должно было быть? Мозген, Мозг. Других просто как будто и не придумаешь. Ну, Длинной шпалой ещё называли меня», — сказал Мозгов в эфире выпуска шоу «Вид сверху».

За время карьеры Тимофей выступал в Единой лиге ВТБ и в НБА. Мозгов представлял такие команды, как «Химки», «Руна», «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс». Кроме того, Мозгов выступал за сборную России.