Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лысая башка, дай пирожка». Тимофей Мозгов рассказал о своём первом прозвище в школе

«Лысая башка, дай пирожка». Тимофей Мозгов рассказал о своём первом прозвище в школе
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» россиянин Тимофей Мозгов рассказал о том, каким было его первое прозвище в школе.

«Лысая башка, дай пирожка. Я в школу как-то пришёл. Ну как стригли раньше, подстригли и подстригли. Ну и всё, Лысая башка. Ну, вообще, наверное, Мозг моё прозвище было, ну, сколько я себя помню. Ну а какое ещё должно было быть? Мозген, Мозг. Других просто как будто и не придумаешь. Ну, Длинной шпалой ещё называли меня», — сказал Мозгов в эфире выпуска шоу «Вид сверху».

За время карьеры Тимофей выступал в Единой лиге ВТБ и в НБА. Мозгов представлял такие команды, как «Химки», «Руна», «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс». Кроме того, Мозгов выступал за сборную России.

Материалы по теме
Видео: Влад Голдин потренировался с Тимофеем Мозговым в зале «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android