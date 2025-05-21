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БК «Самара» планируют переименовать в «Крылья Советов»

БК «Самара» планируют переименовать в «Крылья Советов»
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По информации «Чемпионата», правительство Самарской области рассматривает вариант с объединением спортивных клубов по примеру Нижнего Новгорода, чтобы команды были под одним брендом. На данный момент речь идёт про футбольный и баскетбольный клубы. Таким образом, велика вероятность, что БК «Самара» переименуют в «Крылья Советов».

Однако на данный момент неясно, в какой лиге станет выступать команда — в Единой лиге ВТБ или Суперлиге. Руководство понимает, что команда будет более конкурентоспособна в Суперлиге и это более бюджетно, но с имиджевой точки зрения есть желание выступать в Единой лиге. Однако на данный момент шансы на это невелики.

Также внутри организации с новым вектором было принято негласное правило, что в клубе может быть не более двух легионеров и они не могут быть американцами.

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