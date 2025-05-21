Майкл Бизли высказался о дебатах на тему величайшего игрока между Джорданом и Джеймсом

Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Бизли поделился мнением о продолжающихся дебатах относительно величайшего игрока всех времён, в которых фигурируют легендарные баскетболисты Майкл Джордан и Леброн Джеймс.

«Вспоминая Джордана, никто не скажет ничего негативного о нём… Но в случае с Леброном… можно вспомнить много хорошего и, наоборот, плохого. Мы наблюдали за его взлётами, падениями, но он был настолько хорош на протяжении карьеры, что нам нечего было сказать ему в упрёк за какие-то моменты его пути, поэтому мы сейчас говорим о его сыне и возлагаем на него надежды», — приводит слова Бизли портал NBA Retweet.