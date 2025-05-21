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Американские легионеры ЦСКА назвали самых сложных соперников в карьере

Американские легионеры ЦСКА назвали самых сложных соперников в карьере
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Американские легионеры ЦСКА Каспер Уэйр и Мело Тримбл назвали самых сложных игроков в баскетбол, с которыми они когда-либо встречались в карьере.

«Сложный вопрос. Джеймс Харден. Я был в «Хьюстоне», он —в «Филадельфии». Я помню, как сделал у него перехват. Но… Джеймс набрал тогда 35 очков, сделал 10 передач и совершил 11 подборов. Скорее всего, он самый сложный игрок, против которого я оборонялся», — сказал Каспер Уэйр в интервью пресс-службе команды.

«Леброн Джеймс? Нет. я никогда не играл с Леброном. Каспер Уэйр. Мы с ним играли друг против друга в Австралии. Это было сложно, он раздражал меня», — ответил Мело Тримбл.

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