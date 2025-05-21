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Агент Майкла Джордана не считает Леброна Джеймса одним из двух лучших игроков всех времён

Агент Майкла Джордана не считает Леброна Джеймса одним из двух лучших игроков всех времён
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Давний агент 62-летнего шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) легендарного американского баскетболиста Майкла Джордана Дэвид Фальк считает, что действующий звёздный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс недостоин называться одним из двух лучших игроков всех времён.

«Мне очень нравится Леброн, но я думаю, что, если бы Джордан тщательно выбирал, в каких командах он хочет играть, и взял бы ещё двух суперзвёзд к себе в состав, он выиграл бы 15 чемпионатов», — приводит слова Фалька NBA Central в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Джордан по признанию многих аналитиков и игроков североамериканской лиги считается величайшим в истории баскетболистом. Майкл является шестикратным MVP финальной серии и пятикратным MVP регулярного сезона НБА, двукратным чемпионом Олимпийских игр, а также 14-кратным участником Матча всех звёзд и так далее.

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