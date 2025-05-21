Шэй Гилджес-Александер — MVP сезона-2024/2025 НБА

26-летний канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции защитника, признан самым ценным игроком лиги. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, главным оппонентом Гилджес-Александера в борьбе за звание MVP был баскетболист «Денвер Наггетс» Никола Йокич.

По итогам сезона канадский баскетболист в среднем набирал 32,7 очка за игру, что стало лучшим показателем в лиге. Кроме того, он набрал наибольшее количество очков за сезон (2484), провёл наибольшее количество игр с 20+ очками (75), 30+ очками (49), 40+ очками (13) и 50+ очками (4). Помимо этого, Гилджес-Александер стал лучшим по показателю «плюс-минус — «+918».