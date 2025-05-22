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Темиров: «Локомотив-Кубань» готов сражаться «до последней капли крови»

Темиров: «Локомотив-Кубань» готов сражаться «до последней капли крови»
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Форвард «Локомотива-Кубань» Кирилл Темиров поделился ожиданиями от седьмого и решающего матча серии 1/2 финала Единой лиги с «Зенитом». Игра запланирована на 22 мая в Санкт-Петербурге. В настоящий момент счёт в серии – 3-3.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вся команда понимает важность завтрашнего матча. Мы должны подойти к нему с полной концентрацией, отзащищаться так, как мы умеем, и сфокусироваться на своей игре.

Мы бились на протяжении всей серии, сравняли счёт до 3-3. Приложим все силы, чтобы преодолеть последнюю ступеньку на пути к финалу. Нам нужна эта победа, и мы готовы сражаться за неё, как говорится, «до последней капли крови», — приводит слова Темирова официальный сайт краснодарской команды.

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