Темиров: «Локомотив-Кубань» готов сражаться «до последней капли крови»

Форвард «Локомотива-Кубань» Кирилл Темиров поделился ожиданиями от седьмого и решающего матча серии 1/2 финала Единой лиги с «Зенитом». Игра запланирована на 22 мая в Санкт-Петербурге. В настоящий момент счёт в серии – 3-3.

«Вся команда понимает важность завтрашнего матча. Мы должны подойти к нему с полной концентрацией, отзащищаться так, как мы умеем, и сфокусироваться на своей игре.

Мы бились на протяжении всей серии, сравняли счёт до 3-3. Приложим все силы, чтобы преодолеть последнюю ступеньку на пути к финалу. Нам нужна эта победа, и мы готовы сражаться за неё, как говорится, «до последней капли крови», — приводит слова Темирова официальный сайт краснодарской команды.