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Стало известно, на сколько баллов Гилджес-Александер обошёл Йокича в борьбе за MVP

Стало известно, на сколько баллов Гилджес-Александер обошёл Йокича в борьбе за MVP
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Вчера, 21 мая, состоялось объявление самого ценного игрока (MVP) по результатам регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024/2025. Им стал разыгрывающий и лидер команды «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер.

Пресс-служба североамериканской лиги опубликовала итоги голосования. Согласно данным, Гилджес-Александер набрал 913 баллов, опередив сербского центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича, который получил 787 баллов.

Итоги голосования на награду MVP cезона-2024/2025 НБА

Итоги голосования на награду MVP cезона-2024/2025 НБА

Фото: Пресс-служба НБА

В число пяти лучших игроков также вошли: тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо (470 баллов), лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум (311 баллов) и защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл (74 балла).

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