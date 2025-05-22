«Индиана» начала с выездной победы в OT серию 1/2 финала плей-офф НБА с «Нью-Йорком»

В ночь с 21 на 22 мая мск на паркете арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился первый матч полуфинальной серии плей-офф НБА между клубами Восточной конференции «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс». Гости одержали победу в овертайме со счётом 138:135 OT и вышли вперёд в серии — 1-0.

В середине четвёртой четверти «Пэйсерс» проигрывали с разницей в 17 очков, но смогли отыграть это отставание и перевести встречу в дополнительное время.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон, набравший 43 очка при одном подборе и пяти ассистах. Его одноклубник центровой Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл — 35 очков и 12 подборов, а также две результативные передачи. У «Индианы» лучшим стал разыгрывающий защитник Тайриз Халибёртон, тоже отметившийся дабл-даблом — в его активе 31 очко и 11 передач, а также четыре подбора.

Вторая игра серии 1/2 финала плей-офф НБА между «Никс» и «Пэйсерс» пройдёт также в Нью-Йорке в ночь с 23 на 24 мая мск.