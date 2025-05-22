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Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс, результат матча 22 мая 2025, счет 135:138 OT, 1/2 финала плей-офф НБА 2024-2025

«Индиана» начала с выездной победы в OT серию 1/2 финала плей-офф НБА с «Нью-Йорком»
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В ночь с 21 на 22 мая мск на паркете арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился первый матч полуфинальной серии плей-офф НБА между клубами Восточной конференции «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс». Гости одержали победу в овертайме со счётом 138:135 OT и вышли вперёд в серии — 1-0.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
135 : 138
ОТ
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 43, Таунс - 35, Ануноби - 16, Бриджес - 16, Макбрайд - 9, Харт - 8, Пэйн - 6, Робинсон - 2, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 31, Несмит - 30, Сиакам - 17, Нембард - 15, Тёрнер - 14, Макконнелл - 10, Матурин - 9, Топпин - 8, Брайант - 4, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард

В середине четвёртой четверти «Пэйсерс» проигрывали с разницей в 17 очков, но смогли отыграть это отставание и перевести встречу в дополнительное время.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон, набравший 43 очка при одном подборе и пяти ассистах. Его одноклубник центровой Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл — 35 очков и 12 подборов, а также две результативные передачи. У «Индианы» лучшим стал разыгрывающий защитник Тайриз Халибёртон, тоже отметившийся дабл-даблом — в его активе 31 очко и 11 передач, а также четыре подбора.

Вторая игра серии 1/2 финала плей-офф НБА между «Никс» и «Пэйсерс» пройдёт также в Нью-Йорке в ночь с 23 на 24 мая мск.

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