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Результаты игрового дня плей-офф НБА 22 мая

Результаты игрового дня плей-офф НБА 22 мая
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В ночь с 21 на 22 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялась одна встреча серии 1/2 финала плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её итоговым результатом.

Все результаты игрового дня НБА 22 мая

«Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс» — 135:138 OT (счёт в серии 0-1).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
135 : 138
ОТ
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 43, Таунс - 35, Ануноби - 16, Бриджес - 16, Макбрайд - 9, Харт - 8, Пэйн - 6, Робинсон - 2, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 31, Несмит - 30, Сиакам - 17, Нембард - 15, Тёрнер - 14, Макконнелл - 10, Матурин - 9, Топпин - 8, Брайант - 4, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард

В середине четвёртой четверти «Индиана» уступала с разницей в 17 очков.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал разыгрывающий защитник «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон, набравший 43 очка при одном подборе и пяти ассистах.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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