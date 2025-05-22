Результаты игрового дня плей-офф НБА 22 мая

В ночь с 21 на 22 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялась одна встреча серии 1/2 финала плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её итоговым результатом.

Все результаты игрового дня НБА 22 мая

«Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс» — 135:138 OT (счёт в серии 0-1).

В середине четвёртой четверти «Индиана» уступала с разницей в 17 очков.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал разыгрывающий защитник «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон, набравший 43 очка при одном подборе и пяти ассистах.

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